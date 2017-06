Avis attendu

PMA : ce que doit dire le Comité d'éthique avant l'été

Après 3 ans d'attente, le comité national d'éthique va se prononcer dans quelques jours sur l'ouverture de la PMA à toutes les femmes.

Le Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) rendra son avis sur l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes « d’ici la fin juin », a annoncé le Pr Jean-François Delfraissy, président du CCNE lors d’une conférence de presse.

Ce dossier figure sur le haut de la pile depuis plusieurs années. Initialement prévu pour l’automne 2013, l’instance n’a cessé de reculer l’échéance. Mais après deux ans de travail, la réflexion des experts « est arrivée à maturité », a estimé le Pr Delfraissy.



Un avis qui ne plaira pas à tout le monde

Tout juste nommé à la tête de cet organe consultatif, le spécialiste du Sida et des maladies infectieuses semble vouloir mettre un terme aux tergiversations au sein du CCNE. « Il y aura des positions claires », a-t-il prévenu, ajoutant que l’avis du comité « ne fera sûrement pas l'unanimité » et pourrait « déclencher des anticorps de part et d'autre ».

Il faut dire que ce sujet divise la société. Les rassemblements de la Manif pour tous en sont le meilleur exemple. Un climat tendu qui n’a pas facilité le travail des experts du CCNE.