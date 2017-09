Sierra Leone, Nigéria, RDC

Inondations : le continent africain débordé par les épidémies

En Afrique, plusieurs pays tentent de limiter les répercussions sanitaires des inondations liées aux pluies intenses. Une épidémie de choléra en est en cours.

Une crise humanitaire silencieuse se prépare. Alors que tous les esprits sont tournés vers les victimes de l’ouragan Harvey, aux Etats-Unis, une autre région du monde fait les frais de catastrophes naturelles.

Sur le continent africain, trois pays déplorent des centaines de morts liées à des inondations et des glissements de terrains. En cause : de fortes et inhabituelles précipitations qui se sont abattues sur la Sierra Leone, le Nigéria et la République démocratique du Congo (RDC).

La situation est telle que le directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exprimé publiquement ses préoccupations. Sur Twitter, l’Ethiopien se dit « profondément inquiet des conséquences sanitaires des inondations au Bangladesh, en Inde, en Sierra Leone, au Yémen et aux Etats-Unis ».

Deeply concerned about health consequences of floods in Bangladesh, India, Sierra Leone, Yemen, US — Tedros Adhanom (@DrTedros) 2 septembre 2017

Une crise alimentaire

L’inquiétude est justifiée. Contrairement aux Etats-Unis, ces pays en développement ne disposent pas toujours d’un système de santé adapté. Aux côtés des autorités locales, les associations humanitaires s’activent donc pour prévenir les maladies liées aux inondations.

Une mobilisation saluée par le directeur de l’OMS, qui évoque « l’héroïsme des professionnels de santé, des volontaires et des communautés qui travaillent auprès des victimes dans des circonstances très difficiles ». De fait, le Nigéria doit travailler simultanément sur deux fronts.

Au Sud-est du pays, l’Etat de Benue est confronté à une crue de la rivière du même nom. Dans cette région majoritairement agricole, des familles entières ont dû fuir leurs exploitations. Deux camps humanitaires ont été mis en place à Makurdi, la capitale de l’Etat. Un secours insuffisant, puisque 110 000 personnes ont été déplacées par l’inondation.