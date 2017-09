Jusqu’à 40 % de risques en moins

En prenant les cas extrêmes des femmes qui n’ont jamais allaité et de celles ayant donné le sein plus de trois ans dans leur vie – que la durée compte pour un seul ou pour plusieurs enfants –, le risque est même réduit de 40 % ! L’association est donc claire, et particulièrement forte.

« Au regard de la nature chronique de l’endométriose et du peu de facteurs de risques connus sur lesquels nous pouvons agir, l’allaitement pourrait être un levier important pour réduire le risque chez les femmes, après leur grossesse », estime Leslie Farland, épidémiologiste et chercheur en gynécologie au Brigham and women’s hospital de l’université d’Harvard, et auteur principal de l’étude.

Un lien potentiel avec l’aménorrhée

Les chercheurs n’expliquent pas totalement l’association entre allaitement et réduction du risque, mais évoquent tout de même à une hypothèse. Leurs observations montrent qu’une partie du bénéfice pourrait être dû à l’aménorrhée qui suit la fin d’une grossesse, en raison des changements hormonaux. Celle-ci est en effet souvent prolongée par l’allaitement, surtout lorsqu’il est exclusif. Mais elle n’explique pas tout.

Les chercheurs appuient donc la tendance actuelle qui promeut les bienfaits de l’allaitement sur la santé du bébé, mais aussi sur celle de la mère. Ils souhaitent désormais voir si, en plus de diminuer les risques de développer une endométriose, l’allaitement peut aussi en réduire les symptômes chez les femmes qui en souffrent déjà.