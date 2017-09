Maladie

Homme-arbre : un Palestinien opéré à Jérusalem

Mohammed Taluli, 42 ans, vivait depuis 10 ans avec la maladie, qui avait colonisé sa main. Il n’osait plus sortir de chez lui.

Une équipe médicale de l’hôpital universitaire Hadassah de Jérusalem a mené à bien une opération délicate. Elle a opéré un « homme arbre ». La main de Mohammed Taluli, un résident de la bande de Gaza, avait été totalement colonisée par des verrues.

L’intervention a fonctionné : les chirurgiens ont retiré les lésions, et ont réalisé des autogreffes de peau pour recouvrir les plaies et restaurer l’apparence et la fonctionnalité de la main.

Une maladie très rare…

Le Palestinien de 42 ans souffre d’épidermodysplasie verruciforme, ou syndrome de Lutz-Lewandowsky. C’est une affection cutanée extrêmement rare, qui ne toucherait que quelques centaines de personnes dans le monde. Elles présentent une sensibilité particulière au papillomavirus, et développent des verrues squameuses, notamment sur les zones du corps exposées au soleil et aux extrémités, particulièrement au niveau des mains. Comme ces verrues ressemblent à des écorces, les patients sont surnommés "hommes-arbres".

Aucun traitement efficace n’a pour l’instant été identifié, et la seule action possible reste la chirurgie, qui se contente de retirer les verrues douloureuses, handicapantes et très stigmatisantes.

« L’idée était de prévoir un plan qui minimise le risque d’un retour des lésions, explique à Jewish Press le Dr Shai Luria, l’un des chirurgiens impliqués dans l’intervention. Il était également important de préparer le terrain pour l’équipe de dermatologues. »