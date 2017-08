Recrutement en cours

Oloron-Sainte-Marie : la maternité peut-être sauvée

Les activités obstétricales de la maternité de la petite ville des Pyrénées-Atlantiques pourraient être maintenues, grâce au recrutement de gynécologues.

En sursis depuis quelques mois, voire quelques années, la maternité de la commune d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) pourrait être sauvée. En juillet, sur les recommandations de la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS), l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine avait recommandé l’arrêt de ses activités, pour des raisons de sécurité.

Elle justifiait notamment sa décision par le manque de médecins exerçant encore dans l’établissement : le seul gynécologue encore en poste est à quelques mois de la retraite. Mais le Collectif santé, constitué de citoyens et d’élus qui luttent pour le maintien des activités sanitaires dans le Haut-Béarn, a annoncé que les recrutements en cours devraient permettre à la maternité de survivre.

Un recrutement bien avancé

Un « nombre suffisant de praticiens est en passe d'être trouvé, très prochainement, et ces derniers seront présentés à l'administration hospitalière, a ainsi déclaré Robert Bareille, ancien maire-adjoint d’Oloron et membre du Collectif santé. Soyons clairs : à ce jour, on n'y est pas encore, mais tous les indicateurs sont au vert. On va y arriver ! »

L’ARS avait annoncé que, faute de médecins, la maternité fermerait ses portes fin décembre. « L’objectif haut, c'est de trouver 5 gynécologues-obstétriciens, et 5 pédiatres, avait estimé Hervé Lucbéreilh, maire d’Oloron, joint par Pourquoidocteur en juillet. Je pense qu’en en trouvant 3 de chaque, nous serions tous déjà soulagés. »