Fortes chaleurs

Canicule : huit départements en alerte orange

Huit départements ont été placés en vigilance en raison de vagues caniculaires. Les fortes chaleurs perdureront jusqu’à mardi.

Le thermomètre grimpe en France. L’alerte orange à la canicule a été étendue à huit départements de l’Hexagone, alors que plusieurs villes du sud ont dépassé les 33 degrés ce dimanche. Après avoir concerné trois départements, l'alerte touche désormais l'Allier, le Jura, la Saône-et-Loire, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, la Loire et le Rhône, selon Météo France.

Les fortes chaleurs doivent perdurer jusqu'à mardi. Les maximales seront généralement comprises entre 34 et 36 degrés dans le Puy-de-Dôme, la Loire et le Rhône, l'Allier, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. La nuit prochaine, les minimales avoisineront les 20 degrés.

Lundi et mardi, les températures seront encore très élevées, prévient le prévisionniste. « Dans l'après-midi, elles seront, sur les départements placés en vigilance orange, souvent comprises entre 34 et 36 degrés, 37 degrés sont attendus à Albi ».

Et d'ajouter que « sur le reste du pays, il fera aussi chaud avec des maximales comprises souvent entre 30 et 35°. Sur Paris, la température maximale prévue pour lundi est de 32 degrés ».





Se prémunir des risques

Ces fortes chaleurs peuvent représenter un risque pour la santé – et pas seulement celle des personnes vulnérables. Lors de ces événements, il est nécessaire de boire régulièrement de l’eau, de mouiller son corps et se ventiler, de manger en quantité suffisante, d’éviter les efforts physiques, de ne pas boire d’alcool, de maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour, de passer du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, supermarché...), de donner et prendre des nouvelles de ses proches.