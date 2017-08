Maladie de la thyroïde

Lévothyrox : 70 000 appels au numéro vert

Le numéro vert mis en place par l'Agence nationale de sécurité du médicament explose. Les équipes ont dû être renforcées pour répondre à tous les appels.

L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) ne s’attendait pas à recevoir autant d’appels. En seulement 2 jours, son numéro vert a répondu à plus de 70 000 patients inquiets traités par Lévothyrox, rapporte Le Parisien.

Débordées, les équipes de l’ANSM ont dû être renforcées pour répondre à toutes les demandes concernant cette hormone de substitution thyroïdienne. Elles comptent aujourd’hui 90 personnes, contre 50 au lancement du numéro vert.

L’agence a assuré à nos confrères du Parisien que « la grande majorité des appelants sont des personnes qui ont besoin d’être rassurées » mais qui « ne présentent absolument pas toutes des effets secondaires indésirables ». Le numéro vert (0800 97 16 53, accessible du lundi au vendredi, de 9 heures à 19 heures) a, en effet, été ouvert pour répondre aux inquiétudes autour de la nouvelle formule du Lévothyrox.



Les excipients mis en cause

De nombreux utilisateurs de ce médicament auraient expérimenté des maux de tête, une fatigue intense ainsi que des troubles digestifs depuis l’arrivée de la nouvelle formule en avril dernier. Dans une pétition mise en ligne il y a deux mois, une patiente met en cause le changement d’excipients, notamment la présence de lactose, et exige que les laboratoires reviennent à l’ancienne formule. Plus de 148 000 internautes ont déjà signé cette pétition.

De son côté, l’ANSM assure que ces modifications « ne changent ni l’efficacité ni le profil de tolérance du médicament ». Elle invite toutefois les malades victimes d’effets indésirables de les signaler sur le portail de déclaration du ministère de la Santé, signalement-sante.gouv.fr.