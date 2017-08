Pas de danger, mais

Le lactose, utilisé comme excipient et provoquant quelques effets, a été supprimé au profit du mannitol, moins dangereux. De l’acide citrique anhydre, un conservateur couramment utilisé dans l’alimentation et par l’industrie pharmaceutique, a également été ajouté pour assurer la stabilité du médicament. « Ces modifications ont pour objectif de garantir une teneur en substance active (la lévothyroxine) plus constante d’un lot à l’autre, ou au sein d’un même lot, et ce pendant toute la durée de conservation du produit » précise l’ANSM.

Les changements effectués semblent minimes et favorables, mais l’agence sanitaire ajoute toutefois que, « par mesure de précaution face à toute modification, et bien que la bioéquivalence entre l’ancienne et la nouvelle formule ait été démontrée, l’ANSM préconise, pour certains patients, de réaliser un dosage de TSH quelques semaines après le début de la prise de la nouvelle formule ».

Mais la (nouvelle) pilule a du mal à passer pour des milliers de patients qui se plaignent de fatigue généralisée, de maux de tête, de prise de poids, de constipation, de vertiges, de perte de libido, de chute de cheveux ou encore de troubles de la vision. La plateforme téléphonique mise en place par l’ANSM devrait être rapidement saturée.