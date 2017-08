Les reins aussi

Et ce n’est pas le seul organe touché. Dans un autre article, publié cette fois dans Scientific Reports, les scientifiques ont pu montrer que la même protéine était également responsable d’une inflammation des reins.

Autour de ces organes, l’excès de gras n’est pas un problème. Bien au contraire, il aurait tendance à les protéger et à favoriser leur régénération. Mais pas avec une NASH. Lorsque les deux sont combinés, c’est l’inverse qui se produit. Au lieu de les protéger, l’enveloppe grasse favorise les processus inflammatoires.

« Le facteur qui dirige les changements pathologiques est la fetuin-A, qui est produite par un foie gras », explique le Pr Dorothea Siegel-Axel, diabétologue à l’université de Tübingen, et l’une des auteurs de l’étude.

Identification de mécanismes précis

Ces deux études mettent en lumière des mécanismes liant l’obésité et ses conséquences. « L’assertion selon laquelle l’obésité en elle-même cause des maladies est trop imprécise, résume le Pr Hans-Ulrich Häring, membre du conseil d’administration du DZD. Tant que d’autres paramètres, comme la sévérité d’une NASH, les niveaux d’hépatokine, ou encore les changements provoqués dans d’autres organes, n’ont pas été évalués, nous ne pouvons pas dire si une personne a un risque accru ou non. »

La NASH concerne au moins 10 % de la population française, et plus d’un tiers des américains seraient touchés, en particulier les personnes obèses. Mais, même pour les autres, le risque n’est jamais nul. Une étude Britannique a en effet récemment montré que le « fat but fit », gros mais en bonne santé, n’existait pas !