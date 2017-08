Fipronil

Œufs contaminés : le ministère publie la liste des produits sur le marché

La liste des produits mis en vente en France et contaminés par le fipronil a été publiée par le ministère de l’Agriculture.

Le ministère de l’Agriculture a publié sur son site la liste des produits sur le marché et préparés à base d’œufs contaminés au fipronil. Deux listes ont été diffusées : la première comprend « les produits retirés de la vente en France » et la seconde, « les produits retirés de la vente et faisant en plus l’objet d’une mesure de rappel auprès des consommateurs en raison d’une présence importante de fipronil ».

La première liste concerne à ce jour des gaufres de diverses marques. Les lots concernés figurent dans le tableau ci-dessous. Les concentrations en pesticide son inférieures à la limite autorisée.





Pas de concentrations élevées

La seconde est pour le moment vide : « au stade actuel, aucun contrôle réalisé par les entreprises françaises sur les produits destinés à la consommation n'a révélé de concentration supérieure à la limite autorisée », fait savoir le ministère. Aucun produit n’a donc été rappelé auprès des consommateurs.

« Ces deux listes sont évolutives : elles seront complétées au fur et à mesure des confirmations de la présence de fipronil dans des produits au-dessus de la limite autorisée », peut-on lire dans le communiqué ministériel.

La confirmation de la présence de fipronil dans des produits destinés au marché français proviennent de plusieurs sources, précise le ministère de l’Agriculture. Il peut s’agit d’une « information apportée par le fournisseur d'un produit » : « un établissement étranger ou français qui confirme à ses clients (transformateurs ou distributeurs) que les produits qu'il leur a livrés sont contaminés ». Dans ce cas, « les autorités françaises sont informées de cette confirmation ».

Il peut également s’agir d’une « information obtenue dans le cadre des contrôles officiels réalisés par les autorités nationales françaises ou d'un autre Etat membre ». Auquel cas les autorités françaises sont mises au courant.