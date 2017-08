L’été sera chaud

Sexo : les Européens font plus l’amour en vacances

L’été, les hormones s’agitent sur le Vieux Continent. Les Européens sont 37 % à déclarer être sexuellement plus actifs pendant les vacances. Les Latins seraient les plus actifs.

Ça va chauffer dans les bermudas des Européens. Libido en hausse au sein des couples ou amourettes estivales fugaces, ils seraient en effet 37 % à être sexuellement plus actifs pendant les vacances, d’après un sondage OnePoll* pour lastminute.com. Et les Latins, plus intéressés, plus séduisants et sûrement un peu plus prétentieux que les autres, arrivent en tête de tous les classements.

Les Espagnols seraient ceux qui profitent le plus des vacances d’été pour se faire plaisir, avec 45 % des sondés qui déclarent faire l’amour plus souvent, devant les Italiens (38 %), les Français (35 %) et les Britanniques (29 %), un peu plus sages – ou plus actifs le reste de l’année, peut-être.





Il fait plus chaud au Sud

La période n’est pas non plus un moment de débauche. Les sondés déclarent avoir quatre relations sexuelles en moyenne pendant leur période de repos. Les Espagnols, visiblement toujours motivés, seraient quant à eux 14 % à dépasser les 9 séances d’ébats.

Vérifiant les clichés, ils seraient aussi, avec les Italiens, les plus volages. Alors qu’un Européen sur cinq a en moyenne un partenaire sexuel pendant ses vacances, ils sont aussi nombreux à en avoir deux. Caliente !

Mais les Français ne sont pas en reste sur la vantardise ! Près d’un sur dix déclare avoir eu plus de cinq partenaires pendant ses vacances, soit un peu plus que les Italiens.