Etude chez le macaque

Zika : le virus ne se transmettrait pas par la salive

Même si Zika peut être contracté par la bouche, le taux de virus dans la salive n’est pas suffisant pour être contaminant… dans la plupart des cas.

Le virus Zika est en perte de vitesse depuis un peu moins d’un an, et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a levé l’état d’urgence de santé publique mondiale. Mais il reste un objet de préoccupation pour les chercheurs, qui tentent de trouver des remèdes et continuent d’étudier son fonctionnement et sa transmission.

Des chercheurs de l’université du Wisconsin (États-Unis) se sont en particulier penchés sur les possibilités de transmission par la bouche. Dans un article publié dans la revue Nature Communications, ils concluent qu’un simple baiser ou le fait de partager des couverts ne suffisent pas à transmettre Zika.





Tests sur des singes

Ils ont utilisé des singes rhésus, et ont évalué de différentes manières les risques de contamination.Dans un premier temps, ils ont déposé un échantillon fortement dosé en virus sur les amygdales des macaques, qui ont été infectés, validant ainsi la possibilité d’une transmission par la bouche.

Ensuite, ils ont injecté le virus à un singe, mimant ainsi une piqûre de moustique infecté, puis prélevé sa salive chargée en virus. En répétant la première expérience avec cette salive, aucune contamination n’a été observée, car la charge virale est trop faible (mais pas nulle) dans la salive.

Ces deux expériences montrent donc que la contamination par la bouche est possible, mais très fortement improbable. « Nous pensons que ces résultats s’appliquent aux hommes », a précisé à l’AFP le Pr Thomas Friedrich, virologue à l’université du Wisconsin, et auteur principal de l’étude.