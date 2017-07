Un autre chercheur français plaide pour le doute raisonnable. D’après les travaux de Romain Gherardi, en poste à l’hôpital Henri-Mondor (Créteil, Val-de-Marne), les particules d’aluminium pourraient être associées aux symptômes de la myofasciite à macrophages. Mais dans une situation seulement : chez des personnes prédisposées génétiquement.





Les réseaux sociaux en cause

Pour la ministre de la Santé, le fond du problème ne concerne pas le plan scientifique mais celui de l’information. « Nous travaillons aujourd’hui à lutter contre les réseaux sociaux et à lutter contre la désinformation », a-t-elle déclaré sous les applaudissements. De fait, l’absence de campagne de communication sur sa politique vaccinale pourrait bien porter préjudice au gouvernement.

D’autant que la position d’Agnès Buzyn semble difficile à tenir. Malgré son opposition au principe de l’obligation, la ministre estime être « obligée » d’y recourir face à la baisse de la couverture vaccinale. « S’il n’y avait pas d’obligation, nous savons que le taux de couverture baisserait, à cause de tous ces réseaux sociaux et à cause de cette désinformation », a-t-elle martelé.

Sur les réseaux sociaux, justement, cette accusation est reçue de manière partagée.

Agnès Buzyn est d'une intelligence rare et très bonne oratrice ????????? — carab'4 (@GaetanLecatre) 27 juillet 2017

Buzyn se plaint de devoir se battre contre les réseaux sociaux : la désinformation !!! on met des bâtons dans les roues des lobbyistes ????‍?????? https://t.co/uJY8eTBPJy — montblanc insoumis φ (@christine74400) 27 juillet 2017