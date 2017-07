Départs en vacances

Conduite : pas d’alcool après une petite nuit

Après une nuit écourtée, les effets de la consommation d’alcool sont démultipliés. La petite bière pendant le repas sur la route des vacances est donc déconseillée.

Nul besoin de rappeler les dangers de l’alcool au volant. La législation impose un taux d’alcoolémie inférieur à 0,5 g/L dans le sang pour pouvoir conduire. Mais lorsqu’une fatigue, même légère, est déjà installée, les effets de l’alcool sur la vigilance s’observent même dans les limites légales.

Une étude de l’université de Monash (Australie) a confirmé, chez des hommes jeunes (18-27 ans) et en bonne santé, qu’une alcoolémie inférieure à 0,5 g/L provoquait une perte de vigilance suffisante pour être dangereuse au volant. Les participants n’avaient dormi que 5 heures la veille de l’expérience.





Attendre 3h avant de conduire

L’étude apporte d’autres résultats. Le pic de fatigue n’intervient pas en même temps que le pic d’alcoolémie, mais 30 à 60 minutes plus tard. Ainsi, la vigilance est la plus faible 1h30 à 2h après la consommation d’alcool.

Il faut attendre au moins 2h30 à 3h pour que le conducteur retrouve son attention. Et dans cet intervalle, les pauses n’aident pas, sauf si elles sont mises à contribution pour faire une sieste.





De l’eau à table

En cette période de départs en vacances, l’information n’est pas à ignorer. Un sondage de l’Ifop a récemment révélé que plus de huit conducteurs sur dix réduisent leur temps de sommeil la nuit précédant le voyage. Ils se couchent plus tard la veille pour terminer les derniers préparatifs, et/ou se lèvent plus tôt pour éviter les pics de circulation.

Avec une durée de sommeil écourtée, le repas sur l’aire d’autoroute peut donc s’avérer risqué. Un petit verre de vin ou de bière pour accompagner le plat vient renforcer la fatigue, déjà accentuée par le petit coup de barre postprandial. La recommandation est donc simple : pas d’alcool au déjeuner !