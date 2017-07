Marseille

Hôpital de la Timone : deux internes violemment agressées

Une interne de l’hôpital marseillais souffre de plusieurs fractures et d’une hémorragie intracrânienne. Les conditions de sécurité sont pointées du doigt.

Les internes de l’hôpital de la Timone (Marseille) s’inquiètent des conditions de sécurité dans lesquelles ils sont logés, au sein de l’établissement. Deux femmes ont en effet été agressées dimanche 9 juillet dernier, en fin d’après-midi, par un individu provenant de l’extérieur.

L’agresseur s’est attaqué à une première femme « violemment bousculée par le jeune homme, et qui a réussi à lui échapper », rapporte l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) dans un communiqué publié ce mardi. La victime a pu se réfugier dans un bâtiment.





Tentative de viol

Mais cet échec n’a pas arrêté l’individu. Il s’en est pris à une deuxième interne qui était descendue sortir ses poubelles. Il l’a suivie dans le bâtiment, l’a frappée au visage, et aurait tenté de la violer, d’après le Syndicat autonome des hôpitaux de Marseille. « La victime souffre, en plus du traumatisme psychique, de multiples plaies de la face, de fractures des os du crâne et d'une hémorragie intracrânienne », précise-t-il sur sa page Facebook.

Elle a heureusement pu se réfugier chez la responsable de l’internat, Isabelle Chang. Rapidement prévenus, les services de sécurité de l’hôpital sont intervenus, mais l’agresseur avait pris la fuite. La police a mené une enquête, qui a débouché sur l’interpellation du suspect ce lundi.