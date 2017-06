Problèmes de sécurité récurrents

Le personnel se dit très choqué, et passablement agacé. C’est loin d’être le premier événement de ce type à l’hôpital Ballanger, qui couvre un bassin de population de près de 450 000 habitants, notamment en provenance des communes d’Aulnay-sous-Bois, de Villepinte, de Sevran, du Blanc-Mesnil et de Tremblay-en-France, toutes situées en Seine-Saint-Denis et souffrant de problèmes de sécurité.

Le climat y serait très tendu, d’après Patrice Vétéran, le délégué CGT de l'établissement, interrogé par Le Parisien. « Les accès à l’hôpital sont complètement ouverts, explique-t-il. Nous faisons face régulièrement à des intrusions, y compris dans le service de pédiatrie. Des violences ont eu lieu jeudi dernier contre le personnel ».

Le comité d’hygiène et de sécurité s'est déjà réuni quatre fois à ce sujet depuis le début de l’année. Il y a un mois et demi, ses membres avaient justement voté une motion pour demander plus de moyens afin assurer la sécurité de l’hôpital, ajoute le syndicaliste. Seul un agent l'assure. Et uniquement la nuit...