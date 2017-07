Ces luttes intestines donnent la victoire aux les Démocrates et aux défenseurs de l’Obamacare. Une victoire à laquelle Donald Trump n’a pas manqué de réagir, comme à son habitude, à travers un tweet. La réforme n’étant pas passée, il propose désormais de tout simplement… d’annuler la loi de son prédécesseur. « Les Républicains devraient juste abroger immédiatement un ObamaCare déficient, et repartir de zéro sur un nouveau plan d’assurance santé. Les Démocrates nous rejoindront ! », a-t-il déclaré.

Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in!