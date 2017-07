Selon l'Institut Pasteur

Dengue : 130 cas confirmés en Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire compte désormais 130 malades atteints du virus de la dengue. La commune de Cocody reste la zone la plus touchée.

Apparu il y a deux mois en Côte d’Ivoire, le virus de la dengue gagne du terrain. Selon l’Institut Pasteur, le nombre de malades atteints du virus de la dengue en Côte d’Ivoire s’élève actuellement à 130.

Mesures de contrôle durcies



En juin dernier, la BBC relayait un bilan de 380 cas suspects. Deux décès ont par ailleurs été recensés par l’Institut national d’hygiène publique (INHP) même si le Dr Daouda Coulibaly, chef du service de la surveillance épidémiologique, appelle à la prudence en précisant que le lien de cause à effet avec la dengue n’a pas encore été établi.

Face à cette prolifération du virus, les autorités sanitaires locales ont durci les mesures de contrôle et de sensibilisation, en particulier à Cocody (Abidjan), qui reste la zone la plus touchée et la plus exposée à cette maladie transmise à l’homme par le moustique Aedes.

« C’est clairement le foyer de l’épidémie, même si des cas ont également été détectés à Abobo ou à Marcory », a précisé l’INHP.

« Nous avons les compétences pour y faire face »

Afin d’éviter toute propagation de la maladie pour laquelle il n’existe aucun traitement, les autorités sanitaires locales ont procédé à la démoustication et à la destruction de gîtes larvaires, à Cocody dans un premier temps, puis dans d’autres communes voisines.

Interrogé par le site d’actualité Jeune Afrique, le Dr Coulibaly se veut rassurant : « Nous ne sommes pas particulièrement inquiets : il est vrai que le nombre de cas est important, mais ce n’est pas la première fois que nous y sommes confrontés et nous avons les compétences pour y faire face. »

1970 personnes infectées en Nouvelle-Calédonie



De l’autre côté du globe, la dengue sévit aussi : la semaine dernière en Nouvelle-Calédonie, un homme de 54 ans atteint du virus a trouvé la mort. Ce nouveau décès porte à 11 le nombre de victimes de la dengue en Nouvelle-Calédonie depuis le mois de janvier, date à laquelle le virus est apparu dans le pays.

Avec 1 970 personnes infectées, la capitale Nouméa est la plus touchée par l’épidémie. Viennent ensuite les communes de Païta, Mont-Dore et Dumbéa. Toutes ces villes ont enregistré des décès liés à la dengue, dont un nourrisson de 6 mois.