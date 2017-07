Liens financiers avec Total

Faux témoignage : amende et sursis pour le Pr Michel Aubier

Le Pr Michel Aubier a écopé de 50 000 euros d’amende et de 6 mois de prison avec sursis pour faux témoignage devant une commission d’enquête du Sénat.

Le Pr Michel Aubier, ancien chef du service de pneumologie de l’hôpital Bichat (Paris), était poursuivi devant la 31e chambre correctionnelle de Paris. Il était accusé de « faux témoignage » lors de son audition par la commission sénatoriale chargée d’évaluer le coût de la pollution de l’air. Il s'était gardé de faire mention des ses liens financiers avec Total.

Le Pr Aubier ne s’est pas présenté au tribunal pour le verdict, peut-être à tort. La condamnation prononcée a en effet dépassé les réquisitions du parquet, qui réclamait une amende de 30 000 euros à l’encontre du médecin. Il est finalement condamné à 6 mois de prison avec sursis, et 50 000 euros d’amende. Et la sanction aurait pu être encore plus lourde : l’amende aurait pu s’élever à 75 000 euros, et le pneumologue aurait pu passer jusqu’à 5 ans derrière les barreaux.





Condamnation proportionnée

Evelyne Sire-Marin, la présidente du tribunal, a déclaré que la condamnation était « proportionnée à la gravité des faits : mentir devant la représentation nationale ». Le 16 avril 2015, devant la commission sénatoriale, il avait déclaré n’avoir « aucun lien avec les acteurs économiques » du secteur.

C’est sur cette affirmation qu’il a été condamné. Le Pr Aubier est en effet salarié par le groupe Total depuis 1997 comme médecin-conseil. Il est même membre du conseil d’administration de la Fondation Total depuis 2007. En 2014, ses activités au sein du géant pétrolier lui ont rapporté plus de 170 000 euros. Suffisant pour l’accuser de parjure.