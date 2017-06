Des liens, mais pas de conflit ?

Un pneumologue grassement rémunéré par un groupe pétrolier, très médiatique et qui minimise indirectement les effets du diesel et des particules fines sur la santé, à la télévision et devant le Sénat ; cela ressemble bien à du lobbying médiatique et politique. Les enquêteurs estiment que ces sommes mettent « en évidence un conflit d’intérêts entre les activités exercées par Monsieur Aubier au sein du groupe Total et son activité médicale au sein de l’hôpital Bichat ».

Pas pour son avocat. « On poursuit mon client pour témoignage mensonger. Or il n’a pas menti, puisqu’il n’était pas en situation de conflit d’intérêts, indique au Monde Me Saint-Pierre. Il était médecin du travail, et pas conseiller en stratégie pétrolière. » En résumé, la défense classique « pas de conflit, seulement des liens ».

Le Pr Aubier a d’ailleurs affirmé que son activité chez Total était bien connue, et qu’il ne l’avait « jamais cachée ». Il l’aurait d’ailleurs signalée en 1996 à sa hiérarchie, qui l’avait autorisée. Une autorisation qui n’a pas laissé de trace écrite, mais dont Anne-Marie Armanteras-de-Saxcé, alors directrice de l’hôpital Bichat, semble se souvenir.

Du côté des associations, on attend un jugement exemplaire. Écologie sans frontière et Générations futures, attendent « des peines exemplaires ». Ils souhaitent que « ce procès soit le début d’une prise de conscience des méfaits des conflits d’intérêts dans le domaine de la santé ».

Dans le jugement qui l’attend, le Pr Aubier risque jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende.