2 kg de plus…

Les résultats confirment ceux obtenus lors d’une étude sur 10 000 Européens vivant en couple. Alors que les hommes et les femmes célibataires avaient un IMC moyen de 25,1 kg/m2, il s’élève dans les couples mariés à 26,3 pour les hommes et 25,6 pour les femmes. La différence ne paraît pas significative, mais un gain d’un point d’IMC en plus représente un gain de presque 3 kg chez un homme de taille moyenne.

Globalement, une différence de 2 kg a été observée entre les membres de couples mariés et les célibataires. Une différence qui n'a pas de retentissement sur la santé de l'enrobé.

... mais en meilleure santé

Au contraire, les hommes mariés sont en meilleure santé ! Leur risque de mourir prématurément est 15 % plus faible. L’une des raisons possible, évoquée par les chercheurs : ils consomment de meilleurs aliments, et ont plus de chances de manger de manière plus saine.

L’étude de l’université de Bath a fourni d’autres résultats. Les hommes ont tendance à fondre avant et après… un divorce ! Une solution régime peut-être un peu trop radicale.