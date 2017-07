Idée reçue

Les règles n’affectent pas les capacités intellectuelles

Les menstruations et, de manière générale, les niveaux hormonaux ne perturbent pas l’intellect, d’après une étude.

Plusieurs effets sont attribués aux menstruations. Douleurs, fatigue, aux de tête, mauvaise humeur, baisse des capacités intellectuelles… Ils ne sont pas toujours bien connus, et relèvent souvent plus de la croyance populaire que de la science.

Une étude publiée dans la revue Frontiers in behavorial neuroscience met un terme à l’idée reçue selon laquelle les femmes sont un peu moins performantes intellectuellement lorsqu’elles ont leurs règles. Les chercheurs n’ont pas observé de différence significative liée à cette période, ni à une quelconque relation entre capacités cognitives et niveaux hormonaux.





Des résultats contradictoires

« En tant que spécialiste de la médecine reproductive et psychothérapeute, je rencontre de nombreuses femmes qui ont l’impression que leur cycle menstruel influence leur bien-être et leurs performances cognitives », explique le Pr Brigitte Leeners, endocrinilogue à l’hôpital universitaire de Zurich, et auteur principal de l’étude.

L’idée a été renforcée par certains résultats scientifiques. Deux études avaient ainsi montré que sur certaines tâches cognitives pour lesquelles hommes ou femmes sont respectivement plus performants, les périodes du cycle féminin pouvaient influer et renforcer ces différences.

Le déficit naturel des femmes sur les tâches visuo-spatiales serait ainsi renforcé pendant les phases du cycle avec peu d’estrogènes et de progestérone (juste avant et pendant les règles), alors que leur avantage sur les tâches verbales sont renforcées quand ces hormones sont présentes (pendant et après l’ovulation).

D’autres fluctuations des capacités de mémorisation avaient été associées aux variations de taux d’hormones.