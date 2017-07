Visites à domicile

Paris : stationnement gratuit pour les médecins en 2018

Les professionnels de santé réalisant plus de 100 visites par an dans la capitale seront exemptés de frais de stationnement dès le 1er janvier prochain.

Médecins, infirmiers, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes seront officiellement exempts de frais de stationnement pendant leurs visites à Paris, et cela dès le 1er janvier 2018. C’est une décision de la Ville de Paris, qui l’a annoncée ce mardi.

Dans le détail, ces professionnels de santé exerçant dans la capitale, et immatriculés à Paris ou dans la petite couronne, recevront gratuitement une carte « PRO Soins à domicile », sous réserve qu’ils justifient au moins 100 interventions par an.

Pour les autres, un tarif réduit sera proposé, « proche du tarif résidentiel ». La Ville de Paris estime que cette aide se justifie, « en raison de l’importance des missions quotidiennes qu’ils effectuent.





Tolérance zéro

C’est une grande victoire pour les syndicats de médecins et des autres professions médicales, qui se battent depuis des mois pour décharger leurs adhérents de ces frais. « De nombreuses villes (Lille, Lyon, Clermont-Ferrand, Troyes, Pau…) ont instauré une politique de tolérance zéro et verbalisent les médecins ou imposent des forfaits stationnement exorbitants », rappelle ainsi la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) dans un communiqué.

« La CSMF, qui soutient la CSMF 75 sur ce dossier depuis un an, se félicite que ses deux principales demandes aient enfin été entendues par la Ville de Paris ».





Les temps changent

Si, dans le passé le caducée dispensait des frais de stationnement, aujourd’hui, ce n'est plus le cas. Les abus – par les médecins eux-mêmes, et par l’usage de faux – et le durcissement de la politique de stationnement partout en France ont incité les mairies et leurs agents à abandonner cette tolérance.

« Il y a eu des dérives, expliquait en 2016 à Pourquoidocteur le Dr Bernard Jomier, maire-adjoint de la capitale. Sur Paris, on dénombre ainsi plus de 10 000 caducées alors qu'on sait qu'à peine 900 médecins en ont réellement besoin »

Une réforme, adoptée en 2015, prévoyait une carte destinée aux professionnels mobiles, coûtant 240 euros par an, et dont l’achat donnait accès à un tarif réduit. Une solution qui n'avais pas suscité l'adhésion des syndicats médicaux.