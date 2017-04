Revendication du SML

Stationnement : les médecins ne veulent pas avoir à payer

Le Syndicat de Médecins Libéraux (SML) s’apprête à rencontrer l’Association des Maires de France pour réclamer le retour du stationnement gratuit.

Pour continuer à faire des visites, les syndicats de médecins libéraux réclament la gratuité du stationnement. Après l’appel du principal syndicat, la CSMF, en septembre dernier, c’est au tour du Syndicats des Médecins Libéraux (SML) de taper du poing sur la table. Ils dénoncent les nouvelles réglementations entrées en vigueur dans plusieurs grandes villes de France. A Lille, Paris ou Troyes, le caducée ne permet plus aux médecins en visite de stationner gratuitement.

Estimant que les consultations à domicile sont un service public, le Dr Philippe Vermesch, président du SML réclame le retour de la gratuité. Il tentera de convaincre les élus le 3 mai prochain lors d’un rendez-vous avec l’Association des maires de France, présidée par François Baroin.



Quelle est la situation actuelle pour le stationnement des médecins ?

Dr Philippe Vermesch : Jusqu’à maintenant, les mairies étaient tolérantes concernant le stationnement des médecins. Lorsque nous mettions notre caducée sur la lunette avant, le stationnement était gratuit. Le problème c’est que 8 ou 9 grandes villes, notamment Paris, Rouen et Lyon, ont commencé à verbaliser les médecins. En sortant de chez leurs patients, les praticiens trouvaient des amendes de 35 à 45 euros sur leur pare-brise.

A Paris, la mairie propose un forfait annuel de 240 euros et fait payer en plus 50 centimes de l’heure, soit une réduction de 50 %. Une visite durant entre 30 minutes et une heure, les frais annuels peuvent s’élever à 1 000 euros. Ce n’est pas tenable financièrement. Et nous estimons que la visite à domicile est un service public que le médecin rend à ses patients, ce n’est pas normal de le faire payer.





Certaines mairies évoquent des dérives pour justifier l’instauration de ces frais...

Dr Philippe Vermesch : Il est possible que ces dérives existent mais là les mairies font payer tous les médecins sans distinction. Ils auraient donc pu trouver un système qui permet l’individualisation. J’insiste aussi sur le fait que la mairie de Paris saurait, grâce à la Caisse nationale d’Assurance Maladie, le nombre de visites réalisées par les médecins. C'est inadmissible car ces données sont censées être confidentielles.