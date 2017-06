Le doute persiste

L’autre piste à l’étude, un virus. Son nom : coxsackie. Il est à l’origine du syndrome pieds-mains-bouche, qui survient lors de petites épidémies au printemps et durant l’été. Très contagieux, il provoque des écoulements nasaux et de la fièvre, mais aussi l’apparition de petites vésicules aux extrémités des membres et autour de la bouche.

Les petits boutons rouges qui apparaissent peuvent alors gratter… un peu à la manière des manifestations de la gale. Ce qui pourrait expliquer la confusion. Mais les parents d’élèves n’ont visiblement pas été convaincus par ces explications.

Le doute est d’autant plus fort que d’autres écoles de la ville ont été touchées : le groupe scolaire Jules-Verne et la maternelle Thomas-Masaryk. Là encore, les médecins de ville ont diagnostiqué la gale.