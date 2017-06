Traitement des spasmes musculaires

Botox : les neurologues contestent la baisse du remboursement

Les neurologues contestent la baisse du remboursement du Botox dans l'hypertonie musculaire. Environ 45 000 patients seraient concernés.

Le Botox n’est pas uniquement destiné à des fins esthétiques. Il est aussi utilisé en neurologie pour le traitement de troubles neuromusculaires. Mais depuis le 1er juin 2017, sa base de remboursement a été largement diminuée, ce qui met en péril son utilisation, d’après les neurologues français.

Dans une lettre adressée à la ministre de la Santé à la mi-juin, le Syndicat national des neurologues soulève le problème, en espérant que cette baisse soit reconsidérée aussi vite que possible.



La base de remboursement est passée de 300 euros à 180 euros pour les hôpitaux publics, et à 175 euros pour le privé. Or, le prix du produit seul, avant d’y ajouter l’acte du médecin, va dépasser cette base, explique à Pourquoidocteur le Dr Alain Jager, président du Syndicat national des neurologues. « La situation est intenable pour les hôpitaux. De nombreux établissements veulent se désengager pour ne pas travailler à perte », ajoute-t-il.

Ce spécialiste redoute que les hôpitaux retirent l’acte de leurs services. Or, le principe actif du Botox, la toxine botulique, est un produit extrêmement toxique – l’un des poisons neurotoxiques les plus puissants connus à ce jour –, dont l’utilisation est restreinte à des environnements sécurisés. Il est soumis à une déclaration et une règlementation strictes, qui font que les actes d’injection sont limités aux enceintes hospitalières.