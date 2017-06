Par département

Dentistes : état des lieux de la mobilisation

D’après les collectifs locaux qui mènent le mouvement, la grève des chirurgiens-dentistes contre l’arbitrage établissant les nouveaux tarifs est très largement suivie,

Difficile de trouver un rendez-vous chez un dentiste de ville cette semaine. Du 12 au 18 juin, les praticiens se sont organisés pour faire entendre leur mécontentement. L’arbitrage de la Cour des comptes définissant les nouveaux tarifs des chirurgiens-dentistes, intervenu après l’échec des négociations entre l’Assurance maladie et les syndicats, ne leur convient pas.

Et la mobilisation, organisée par les CCDeLi (Cellules de coordination des dentistes libéraux) dans les départements, semble forte. Sur les 1 105 dentistes libéraux que compte la Gironde, 787 ont, par exemple, rejoint le mouvement, et la plupart sont en grève, d’après Catherine Boule, responsable du CCDeli33. « Certains ont été prévenus de la grève il y a plusieurs semaines, d’autres il y a à peine quelques jours, ajoute-t-elle. Tous n’ont pas pu prendre la semaine entière, car ils avaient déjà des rendez-vous de prévus, qu’ils honorent. Mais ils ne prennent pas de nouveaux patients, ni d’urgences. »





Une mobilisation nationale

Les CCDeLi, créés à la suite de l’arbitrage, se sont organisés indépendamment des syndicats de dentistes, qui n’étaient pas parvenus à s’entendre avec l’Assurance maladie en 2016. Ils ont pu réunir 13 000 libéraux sur toute la France, sur un peu moins de 40 000.

Ils ont organisé cette mobilisation entre les deux tours des législatives, afin de profiter d’une exposition médiatique leur permettant de mobiliser les futurs élus. En Ille-et-Vilaine, le CCDeLi35, initiateur du mouvement, a ainsi pu rencontrer la quasi-totalité des candidats encore en lice, et affirme avoir reçu le soutien de 25 d’entre eux.

Le CCDeLi35 a réuni près de 1 000 manifestants ce mardi à Rennes, soit plus que les dentistes qui ne sont que 600 dans le département. Mobilisés à 80 %, ils ont été rejoints par des assistants dentaires, des prothésistes, des universitaires et même des étudiants, très actifs dans la contestation, notamment sur les réseaux sociaux.

Das les autres départements, la mobilisation est inégale : dans le Calvados et les Charentes-Maritimes, elle a réuni 20 % des libéraux. Dans l'Ain et en Mayenne, 30 %. La Bretagne, organisée très tôt sous l'impulsion de l'action rennaise, fait mieux : 40 % dans le Morbihan, et 50 % dans le Finistère et les Côtes d'Armor. En Ariège et en Gironde, les dentistes font grève à 60 et 70 %. Du côté de Lyon, entre 150 et 200 personnes se sont réunies ce mardi, unique jour de grève prévu, et près d'un praticien sur deux avait fermé son cabinet.

En plus des manifestations organisées à travers le pays, les dentistes en grève développent des événements. Plusieurs cellules ont organisé, avec l’aide des professeurs d’universités, des programmes de formation pour se mettre à jour. Pour le grand public, des consultations rapides ont été mises en place dans des lieux publics et des dépistages ont été organisés dans des écoles ou des EHPAD.