Agnès Buzyn suggère donc de faire preuve de vigilance au quotidien. « Chacun doit avoir un regard attentif envers les gens de la rue, apporter une bouteille d’eau, appelé le 15 », a-t-elle avancé. Les niveaux 2 et 3 du plan canicule prévoient d’ailleurs de mettre à l’abri les personnes en situation précaire ou sans domicile fixe, y compris à l’aide d’un hébergement d’urgence.

A la fois sur le plan de la prévention et de la communication, le ministère de la Santé a prévu un ensemble de mesures pour chaque groupe à risque de complications. Parmi eux, les femmes enceintes, les jeunes enfants ou encore les personnes handicapées.

A ce titre, les établissements de santé et médico-sociaux seront particulièrement surveillés. Agnès Buzyn a d’ailleurs mis l’accent sur la fragilité des personnes sous neuroleptique, en établissement psychiatrique ou réservé aux personnes âgées. Comme pour les enfants, les professionnels devront s’assurer qu’ils s’hydratent suffisamment.

Comment se protéger en période de canicule

Dans le cadre du plan canicule, les autorités sanitaires font preuve d’une vigilance renforcée. Elles délivrent également quelques conseils à destination de tous. Afin d’éviter les coups de chaud, boire régulièrement est recommandé – et ce sans attendre d’avoir soif. Cette hydratation peut être complétée par l’usage de brumisateurs et autres dispositifs permettant de se mouiller le corps. Le tout sans se priver de manger et en évitant l’alcool.

Pour limiter le risque de surchauffe, le sport est à éviter. Dans la même idée, mieux vaut réserver ses sorties aux heures les moins chaudes et passer plusieurs heures dans un lieu frais. Maintenir le logement frais peut s’avérer difficile mais indispensable. Pour cela, le ministère de la Santé conseille de laisser fenêtre et volets fermés en journée et de les ouvrir plutôt le soir et la nuit si les températures baissent.