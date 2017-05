Crainte des petits exploitants

Des mesures qui ne font pas l’unanimité chez les éleveurs, notamment chez les plus petits qui travaillent en circuit court. Ces derniers ont notamment dénoncé la fin de la production en plein air dans une pétition qui a rassemblé plus de 30 000 signatures. « Il en va de la qualité de nos produits sous Label rouge et de la survie de nos exploitations agricoles », avait déclaré Serge Mora, agriculteur à Mugron et président de la Confédération syndicale agricole des exploitants familiaux.

Reste que tous les éleveurs ont hâte de reprendre le travail. Les nouveaux palmipèdes arrivent progressivement. Les élevages touchés les premiers seront les premiers à relancer leur production. Cette phase d’introduction devrait se terminer en juillet, et les premiers canards gras seront prêts fin août ou début septembre.

Mais faute d’un nombre suffisants de canetons et d’oisons pour repeupler les élevages, la production de foie gras devrait être insuffisante pour les fêtes de fin d’année.