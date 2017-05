Le vide sanitaire est maintenu

Apparu en France en novembre 2016, le virus H5N8 hautement pathogène pour les volailles s’est très rapidement propagé à des centaines d’élevages de canards et d’oies du Sud-Ouest. Au dernier point épidémiologique datant du 29 mars, 485 foyers ont été recensés dans les élevages et 55 dans la faune sauvage. Sur les 9 départements touchés, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont les plus concernés.

Un coup dur pour des éleveurs qui se remettaient tout juste de l’épizootie de 2015. Les professionnels de la filière foie gras ont dû à nouveau abattre à tour de bras leurs animaux. Quelque 3,7 millions d’animaux ont été tués pour enrayer la propagation du virus.

En parallèle, un vide sanitaire a été mis en place dans 1 134 communes du Sud-Ouest. Toujours en vigueur, il interdit toute introduction de canards jusqu’au 29 mai. Objectif : l’assainissement des bâtiments et l’aménagement de parcours pour limiter les contacts entre les animaux d’élevage et la faune sauvage.