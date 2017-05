Agriculture

Grippe aviaire : une pénurie de foie gras à Noël

Cette production insuffisante est la conséquence de la seconde flambée de grippe aviaire en France en deux ans.

Et si la production de foie gras était insuffisante pour les fêtes de fin d'année ? C'est en tout cas ce qu'a annoncé Guillaume Espinet président de l'association "Foie gras du Périgord" vendredi 20 mai lors d'une assemblée générale à Coulouniex-Chamiers. Cette pénurie est la conséquence de la seconde flambée de grippe aviaire en France en deux ans.



Apparu en France en novembre 2016, le virus H5N8 hautement pathogène pour les volailles s’est très rapidement propagé à des centaines d’élevages de canards et d’oies du Sud-Ouest. Quelque 3,7 millions d’animaux ont été tués pour enrayer la propagation du virus. En parallèle, un vide sanitaire a été mis en place le 17 avril dans 1 134 communes du Sud-Ouest. Toujours en vigueur, il interdit toute introduction de canards jusqu’au 29 mai.





250 tonnes de moins qu'en 2015

Depuis le déclenchement de ce vide sanitaire, deux couveuses situées dans le Sud-Ouest sont à l'arrêt et ne pourront redémarrer qu'en janvier 2018. Or, elles produisent normalement 35 % des canetons pour la filière française. « Quand dans quelques jours, l’ensemble des éleveurs touché par le vide sanitaire pourra remettre en place des canetons, la demande sera trop forte, et il n'y aura pas assez de canetons pour l’ensemble du marché français », explique Guillaume Espinet sur France Bleu Périgord.



Un coup dur pour des éleveurs qui se remettaient tout juste de l’épizootie de 2015. D'ailleurs les chiffres ne mentent pas : les éleveurs du Périgord ont produit 250 tonnes de foie gras en moins en 2016 par rapport à 2015, année record. Et cette année cela pourrait être encore pire.