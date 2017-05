Reprise d’un cycle normal

Dans un cycle normal, la maturation des follicules, contenus dans les ovaires, est régie par des hormones issues de l’hypophyse (LH et FSH). Elle se termine par la libération (en principe) d’un ovule par cycle, qui circule dans les trompes de Fallope, afin d’être fécondé et de se nicher dans l’utérus.

Ici, les chercheurs ont implanté plusieurs ovules, à différents stades de maturation, sur leur armature en gélatine. En à peine une semaine, les ovules artificiels étaient revascularisés, sans apport de facteurs de croissance extérieurs, dans une répartition similaire à celle d’un ovaire naturel. La vascularisation est essentielle pour assurer la circulation des hormones produites par les follicules.

Chez les souris implantées, le cycle des follicules (maturation, ovulation, corps jaune) a repris normalement, tout comme les interactions hormonales entre les ovaires et le cerveau. Les rongeurs ont ainsi pu être fécondés, ont mené leurs gestations à terme, et le processus de lactation, régi par les hormones, s’est déclenché naturellement après la naissance.



Déclencher la puberté

« Chez certaines de nos patientes ayant eu un cancer, les ovaires ne fonctionnent pas suffisamment, et ont besoin de thérapies hormonales pour déclencher leur puberté, explique Monica Laronda, endocrinologue à l’université Northwestern, et co-auteur de l’étude. L’ovaire imprimé en 3D permet de rétablir un fonctionnement normal. Nous voyons plus loin : de la puberté, à l’âge adulte, jusqu’à la ménopause. »

L’impression 3D représente un autre avantage : la taille de l’ovaire artificiel peut être adaptée à celle de la patiente. Les chercheurs planchent désormais sur une adaptation du maillage pour l’humain, et sur le nombre de follicules qui pourraient être placés sur les matrices imprimées, afin de prolonger leur utilisation. Pour l’instant, une cinquantaine d’entre eux ont pu être implantés. Au début de sa maturité sexuelle, une femme en possède environ 400.