Etude sur 11 000 enfants

Obésité infantile : se coucher à heure fixe réduit le risque

Les enfants les plus sérieux pour le coucher ont tendance à moins grossir. Ils contrôlent aussi mieux leurs émotions.

A quelle heure faut-il coucher sa progéniture ? Les forums regorgent d’avis à ce sujet. L’université d’Etat de l’Ohio (Etats-Unis) ne répond pas sur la question de l’horloge. Mais elle est formelle sur un point : des heures fixes de coucher sont associées à un risque réduit d’obésité. Son étude est parue dans l’International Journal of Obesity.

11 000 enfants, recrutés dans le cadre de la cohorte du Millénaire, ont été suivis au cours de leur croissance. Instaurer de bonnes habitudes très tôt est bénéfique, cela ne laisse aucun doute.





Un meilleur contrôle

Les enfants qui, à l’âge de 3 ans, se couchaient tôt étaient moins souvent obèses à l’âge de 11 ans. Cela serait lié, selon les auteurs, au contrôle que permettent ces horaires réguliers. Les bambins qui en ont bénéficié contrôlent mieux leurs émotions.

Or, « nous avons constaté que les enfants qui ont le plus de mal à réguler leurs émotions à 3 ans sont les plus à risque d’obésité à 11 ans », indique Sarah Anderson, co-auteur des travaux. Si l’heure du coucher a l’impact le plus marqué, limiter le temps devant un écran et manger à horaires réguliers sont aussi deux mesures bénéfiques.

Même si l’analyse manque de profondeur, ces bonnes habitudes n’améliorent pas seulement la masse corporelle des enfants. Par exemple, les enfants qui se couchent sans heure fixe développent davantage de troubles comportementaux, selon une étude parue en 2013. A l’inverse, hyperactivité, problèmes de conduite, d’interaction sociale et difficultés émotionnelles sont moins fréquents lorsque l’enfant observé se couche toujours à la même heure.