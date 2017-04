Mieux informer

Ainsi, parmi les outils de lutte, le décret évoque « la surveillance de la présence de ces espèces sur le territoire et l'évaluation de leurs impacts sur la santé humaine et les milieux », mais aussi « la prévention du développement et de la prolifération de ces espèces », « la gestion et l'entretien de tous les espaces où se développent ou peuvent se développer ces espèces », ou encore la « destruction de spécimens de ces espèces sous quelque forme que ce soit au cours de leur développement ».

Les autorité souhaitent renforcer « l'information du public » en améliorant la communication sur les risques sanitaires et les moyens de lutte et en valorisant la diffusion des connaissances scientifiques. « En cas de non application ou d'application insuffisante de ces mesures, les référents territoriaux en informent les autorités exécutives des collectivités territoriales dont ils relèvent », précise le décret, qui entre en vigueur dès ce samedi.