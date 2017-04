Epidémie

Rougeole : les Américains invités à se vacciner avant d’aller en Italie

Les autorités américaines demandent à leurs ressortissants de se vacciner contre la rougeole avant de voyager vers l'Italie, la Belgique et l'Allemagne à cause d'une épidémie.

L’Europe ferait-elle peur aux Etats-Unis ? Les Américains sont en tout cas invités à faire preuve de prudence. Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) recommandent à leurs ressortissants de se vacciner contre la rougeole avant de se rendre sur le Vieux Continent. Les flambées qui émergent dans les différents pays européens justifient une telle décision. En Italie et en Roumanie, une épidémie fait rage.





Belgique et Allemagne aussi

Selon le dernier bilan de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), plus de 4 800 cas de rougeole ont été signalés en Roumanie et 1 600 en Italie. Dans le pays latin, 4 cas sur 10 ont provoqué une hospitalisation. La faute à une vaccination insuffisante, qui ne protège pas les adultes. « La couverture vaccinale n’y est pas optimale depuis plusieurs années », souligne le Dr Robb Butler, Directeur du programme Vaccination et maladies évitables par la vaccination au bureau européen de l’OMS.

De fait, la couverture vaccinale en Italie a chuté depuis 2012. Or, 88 % des malades n’étaient pas vaccinés. C’est pourquoi les CDC optent pour la prudence. Les voyageurs sont officiellement incités à se vacciner avant un voyage. « C’est particulièrement important pour les nourrissons de 6 à 11 mois et les enfants d’un an ou plus », précisent-ils dans un document.

La « Botte » n’est pas le seul pays à être visé par une telle recommandation. Belgique et Allemagne sont assortis des mêmes règles. Depuis 2016, les autorités américaines conseillent à leurs ressortissants de se protéger avant un séjour en Roumanie. Le sérieux est d’autant plus justifié que le continent nord-américain a été déclaré indemne de la rougeole après une vive épidémie en Californie.