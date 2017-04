Fête des secrétaires

Secrétaire : un poste exposé à des risques de santé

A l’occasion de la Fête des secrétaires, PourquoiDocteur fait le tour des risques auxquels cette profession essentielle peut être exposée.

Les secrétaires… Petite main de l’entreprise, pilier essentiel d’une société sans qui l’anarchie règnerait. Bras droit qui organise, coordonne, facilite, représente, protège… La France, inspirée des Etats-Unis, célèbre tous les ans en avril la « Fête des secrétaires ». Et pour cause : ce métier, qui souffre certainement d’un manque de reconnaissance sociale, mérite d’être érigé, au moins le temps d’une journée, sur un piédestal.

D’autant que le quotidien de cette profession n’est pas toujours facile. Comme tout métier, les secrétaires sont exposés à des nuisances spécifiques, à des troubles particuliers qui peuvent porter atteinte à leur santé. La journée qui leur a été consacré est l’occasion de rappeler les petits et grands maux qui peuvent toucher une partie de 672 000 secrétaires que compte la France.



Troubles musculo-squelettiques

La profession est essentiellement féminine : 97 % des secrétaires sont des femmes. Il n’existe pas de statistiques spécifiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles chez les secrétaires, mais selon le ministère du Travail, la profession est particulièrement exposée aux troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs (notamment au syndrome du canal carpien, aux arthroses du coude, du poignet et des doigts) et aux douleurs cervico-dorso-lombaires.

Ces risques sont liés à la contrainte d’une posture assise et aux gestes répétitifs qu’elle induit. La fatigue visuelle constitue également un risque lié aux écrans, tout comme les troubles auditifs, lorsque le secrétariat fait aussi standard.





Chutes, chocs, blessures

Comme le reste du personnel d’une entreprise, les secrétaires subissent les plus ou moins bonnes conditions de l’environnement de travail. Ainsi, les chutes et les chocs font partie des risques recensés. Ces heurts peuvent être liés à des sols encombrés, un défaut de matériel d’accès au haut des armoires, un encombrement des bureaux, des passages trop étroits, un défaut d’éclairage… Quant aux blessures relevées par la médecine du travail, elles sont souvent liées à la manipulation de cutter, agrafeuse, massicot…

Du point de vue des agents chimiques, les secrétaires manipulent également les photocopieurs, les imprimantes lasers, le toner. Elles sont ainsi exposées aux produits toxiques de ces appareils et de leurs encres (ozone, poussières de papier…).