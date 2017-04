Traitée en Inde

La femme la plus grosse du monde a perdu la moitié de son poids

VIDEO - Eman Ahmed Ab El Aty a perdu 250 kilos depuis sa chirurgie bariatrique. Suivie en Inde, cette Egyptienne est parvenue à s’asseoir pour la première fois depuis longtemps.

Eman Ahmed Ab El Aty revient progressivement à la vie. Depuis son opération de chirurgie bariatrique en février dernier, l’Egyptienne a perdu la moitié de son poids, soit 250 kilogrammes. La femme de 37 ans souffre d’éléphantiasis et de nombreuses maladies chroniques. Elle n’avait pas quitté son lit depuis 25 ans. Pour la première fois, elle est parvenue à s’asseoir dans un fauteuil roulant. Des images communiquées par l’hôpital Saifee de Mumbaï (Inde), qui la prend en charge, la montrent reprendre goût à son existence.





« Une version plus heureuse »

Ses reins, ses poumons et son cœur vont mieux depuis la chirurgie bariatrique. Pour Eman Ahmed Ab El Aty, l’intervention est presque une résurrection. La partie était pourtant loin d’être gagnée. A son admission, l’Egyptienne souffre d’insuffisances cardiaque et rénale et de nombreuses autres pathologies. En l’espace d’un mois, elle est parvenue à perdre 100 kg grâce à un régime liquide et l’opération.

En ce mois d’avril, c’est son état de santé général qui s’est amélioré. Les différents paramètres de santé sont « sous contrôle », affirment les médecins indiens qui la suivent. « C’est une version plus heureuse et mince d’elle-même, expliquent-ils dans un communiqué. Elle peut enfin rentrer dans un fauteuil roulant et rester assise pendant longtemps, chose dont nous n’aurions même pas rêvé il y a trois mois. »