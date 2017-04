Prévention, désert médical...

Santé : les mesures phares des candidats à la présidentielle

A 3 jours du premier tour des élections présidentielles de 2017, la rédaction de Pourquoidocteur détaille le programme santé des 5 principaux candidats.

Le premier tour des présidentielles de 2017 approche à grands pas. Tout au long de cette campagne, l'intérêt est allé croissant concernant le thème de la santé, sujet majeur pour les citoyens français. Plus de trois-quarts d’entre eux déclarent que le programme santé des candidats pourrait influencer leur vote. Alors pour y voir plus clair, la rédaction de Pourquoidocteur a passé au peigne fin les mesures des 5 principaux candidats. Tour d’horizons des propositions.



François Fillon veut lutter contre les déserts médicaux

Le candidat des Républicains veut lutter contre les déserts médicaux en s’appuyant sur la création de maisons médicales réunissant plusieurs professionnels de santé. Une mesure qui plaît beaucoup aux jeunes générations de médecins qui ne veulent plus d’un cabinet isolé. Comme le soulignait son référent santé, le Dr Jean Leonetti sur le plateau de Pourquoidocteur : « Le médecin traitant qui va dans la neige et qui fait 15 heures par jour, c’est fini et heureusement que c’est fini ». Il s’est également voulu rassurant concernant la réduction du nombre de fonctionnaires dans les hôpitaux en martelant que la suppression de postes ne concernerait pas le personnel médical.

Retrouvez l’intégralité de l’émission avec Jean Leonetti

Une grande part du programme santé de François Fillon vise également à mieux rembourser les patients. Il souhaite que l’Assurance maladie rembourse à 100 % les lunettes pour les enfants. Pour les plus grands, il prévoit un « reste à charge de zéro » d’ici à 2022 pour l’optique, le dentaire ou encore les prothèses auditives grâce à un meilleur partenariat entre la Sécurité Sociale et les complémentaire santé. Dans le même temps, il abrogera le tiers-payant généralisé car il estime qu’il déresponsabilise les patients et alourdit les tâches administratives des médecins.



Benoît Hamon part en guerre contre le tabac

S’il est élu, le candidat du Parti socialiste veut prévenir les maladies évitables avec en tête toutes les maladies liées au tabagisme. Pour y arriver Benoît Hamon milite pour la hausse massive du prix de paquet cigarette. « On sait qu’en augmentant le prix de 10 %, on diminue de 4 % la consommation immédiatement », a expliqué le Pr Alfred Spira, porte-parole santé de Benoît Hamon lors de l’émission « 30 minutes pour convaincre » de Pourquoidocteur

Retrouvez l’intégralité de l’émission avec Alfred Spira



Autre substance addictive visée par Benoît Hamon : le cannabis. Avec Jean-Luc Mélenchon, il est le seul candidat à proposer la légalisation de sa consommation et l’encadrement de sa distribution. Le candidat socialiste explique que cela tuera « à la source » les trafics de drogues. Il prévoit d’utiliser le demi million d’euro annuels aujourd'hui employés pour la répression à des fins de prévention et d’information sur les risques liés à la consommation de cannabis.



Marine Le Pen veut garantir l’accès aux soins à tous les Français

La présidente du Front national prône la « solidarité nationale » pour que chaque Français ait accès à des soins de qualité. Un système qui exclut les citoyens de nationalité étrangère. Favorable à la suppression de l’Aide médicale d’ Etat, Marine Le Pen prévoit de la remplacer par une aide en cas d’urgence vitale ou de maladie contagieuse grave. Concernant les étrangers en situation régulière, elle propose un délai de carence d’une durée de deux ans. Tant que cette période ne se sera pas écoulée, ils ne pourront pas bénéficier des services de la Sécurité sociale.

Pour faire face à la pénurie de médecins qui menace dans les années à venir, mais qui est déjà palpable dans certaines régions de France, la candidate veut réformer le numerus clausus. La candidate frontiste promet ainsi d'augmenter de 10 000 places le contingent actuel.

Retrouvez l’intégralité de l’émission avec Mickaël Ehrminger