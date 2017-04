Une promotion favorable

Reste une interrogation centrale, celle de la promotion des médicaments. Les membres du groupe Sécurité sanitaire jugent nécessaire d’interdire les démarchages au sein des cabinets médicaux. Sur ce point, Emmanuel Macron et François Fillon opposent un « non » ferme. Il faut dire que le secteur représente 12 000 emplois…

Mais la formation des médecins pourrait être améliorée. Le groupe suggère de réserver l’exclusivité de la formation continue (FMC) aux universités et instances conventionnelles. Là encore, les candidats En Marche ! et LR refusent une telle évolution. Ils ne souhaitent pas non plus interdire la promotion – notamment télévisée – de produits dont l’efficacité sur la santé n’est pas démontrée.

Cette position suscite la colère des experts en santé publique. « Des millions de nos concitoyens se voient vanter des produits merveilleux qui font maigrir sans effort en quelques semaines, rajeunissent votre peau, vous redonnent des forces pour éviter le burn-out », pestent-ils. Sans que rien ne soit fait pour les contredire. Ces divisions sont d'autant plus dommageables que, rassemblés, tous ces secteurs sont impliqués dans 100 000 décès prématurés par an.