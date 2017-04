Signal envoyé au cerveau

Décalage horaire : des cellules de la rétine responsables

Vos yeux sont responsables du jet lag. Un groupe de cellules sur la rétine signalent au cerveau les variations de luminosité et dérègle les rythmes circadiens.

La mécanique est bien rodée. A chaque voyage long courrier, les amis s’échangent leurs astuces contre le jet lag. Dormir ou non ? Pour ou contre le café ? Les avis sont variés. Pour le moment, aucun ne se distingue par son efficacité aux yeux de la science. Mais une piste thérapeutique s’esquisse pour les grands voyageurs. Des chercheurs écossais ont identifié un groupe de cellules impliquées dans le décalage horaire. Il se situe sur la rétine, expliquent-ils dans le Journal of Physiology.

Ces travaux sont loin d’être anecdotiques. Car si le jet lag est principalement associé aux voyageurs, il touche aussi certains travailleurs. Faire les trois-huit ou travailler deux nuits provoque également un décalage horaire lourd de conséquences pour la santé. Y trouver une solution pharmacologique pourrait donc s’avérer salvateur pour la santé de ces professionnels.





Une molécule précise

La solution pourrait venir de l’université d’Edimbourg (Royaume-Uni). A travers une série de tests physiologiques sur des rats, ses chercheurs ont pu montrer que certaines cellules de la rétine agissent directement sur l’horloge biologique. Elles envoient des signaux en direction du noyau suprachiasmatique. Cette zone du cerveau est chargée de coordonner les rythmes circadiens à l’aide de plusieurs molécules de signalisation.

La vasopressine, parmi ces molécules, a retenu l’attention des Ecossais. Et pour cause : une population de cellules spécifiques à la rétine l’exprime pour communiquer directement avec le cerveau. Ainsi, la rétine est impliquée dans le décalage horaire en signalant les variations de lumière. Elle participe donc à la régulation des rythmes circadiens… et à leur dérèglement.