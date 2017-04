L'histoire d'un vol très turbulent

Au moins une douzaine de personnes ont été blessées en août 2016 sur un avion de United Airlines en provenance de Houston, au Texas. L'engin se dirigeait vers l'aéroport International de Londres Heathrow quand il a été frappé par des turbulences et a baissé d'altitude à deux reprises.Un passager a déclaré que les personnes qui ne portaient pas de ceinture de sécurité ont été propulsées vers le plafond, occasionnant des blessures à la tête. Une pilote expérimenté décrit une scène avec des gens qui criaient comme dans une attraction de montagnes russes.L'avion a été contraint de se diriger vers l'aéroport de Shannon en Irlande, où 9 adultes et 3 enfants ont été hospitalisés. L'étude publiée dans Advances in Atmospheric Sciences se veut toutefois rassurante en indiquant que des turbulences accrues n'entraîneront pas plus de blessures si les compagnies prennent les mesures adéquates.