Exposition professionnelle

Cancer de la thyroïde : les produits ménagers en cause

Exposés aux produits biocides, les professionnels de santé et les femmes de ménage sont plus à risque de développer un cancer de la thyroïde.

Désinfectants, insecticides, anti-moisissures… L’exposition quotidienne à ces produits biocides augmenterait de 65 % le risque de développer un cancer de la thyroïde, révèle une étude américaine publiée dans Occupational and Environmental Medicine. Les personnes exposées dans leur milieu professionnel seraient les plus concernées.

Les chercheurs de l’université de santé publique de Yale (Etats-Unis) sont parvenus à cette conclusion en étudiant 462 personnes atteintes de ce cancer et 489 volontaires en bonne santé entre 2010 et 2011. Les scientifiques se sont particulièrement intéressés au lien entre l’incidence de cette maladie et l’exposition des participants à des produits ménagers et industriels, ou à des pesticides.

Les agriculteurs, les paysagers et les postiers étaient les professions les plus exposées aux pesticides tandis que les professionnels de santé, en particulier en établissement hospitalier, et les femmes de ménage étaient plus en contact avec les détergents et les autres produits ménagers.



Les hommes plus touchés

« Notre étude ne montre pas de lien entre l’exposition professionnelle aux pesticides et le risque de développer un cancer de la thyroïde, mais elle suggère que l’exposition professionnelle aux autres biocides est associée à un risque accru de cancer de la thyroïde », a expliqué le Pr Yawei Zhang à Reuters.

L’analyse des chercheurs révèle que les femmes utilisant quotidiennement les produits biocides ont 48 % plus de risque que les autres d’être touchées par un cancer de la thyroïde. Chez les hommes, ce risque est multiplié par 3.