23e édition

Sidaction 2017 : 4,1 millions d'euros de promesses de dons

La dernière édition du Sidaction a permis de récolter autant de dons qu'en 2016. Cette année encore, les youtubeurs se sont mobilisés pour sensibiliser les plus jeunes.

En trois jours, pour sa 23e édition qui a eu lieu les 24, 25 et 26 mars 2017, le Sidaction a pu collecter près de 3,7 millions d’euros. L’initiative permet aussi de continuer à marteler les messages de prévention et de rappeler la nécessité de se faire dépister. Le Sidaction a par ailleurs choisi de solliciter une vingtaine de youtubeurs afin d’apporter de l’eau au moulin de la lutte contre le Sida et de porter toujours plus efficacement la sensibilisation auprès des jeunes.



Toucher un public jeune

Il a remis ça pour la bonne cause. L’année dernière, l’humoriste Jimmy fait l’con s’était associé au Sidaction en réalisant une vidéo dans laquelle il démontait les clichés, encore trop nombreux, en matière de transmission de la maladie. Cette année, la vidéo qui s’intitule « Faire l’amour comme… » passe en revue différentes façons de faire l’amour, soulignant que peu importe le style, c’est le fait de se protéger contre le sida qui est primordial.

Jimmy fait l’con est suivi par plus de 1,7 million d’internautes. Sa vidéo contre le Sida a déjà été vue plus de 700 000 fois. Elle se veut cibler un public âgé de 15 à 25 ans environ.