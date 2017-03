L’objectif d’un Paris sans sida en 2030 est-il atteignable ?

Jean-Luc Romero : C’est un objectif totalement atteignable. On sait, aujourd’hui, qu’on peut avoir une France et un monde sans sida. Mais 30 000 personnes ignorent qu’elles sont séropositives, et l’information chez les plus jeunes est dramatique. On en revient à des gens qui pensent qu’on attrape le VIH en embrassant quelqu’un, dans les toilettes publiques ou par les moustiques…

Il faut donc en parler. Si on ne parle pas des choses, elles n’existent pas. C’est le grand paradoxe. Il y a 15 ans, moins de personnes étaient touchées et on en parlait beaucoup. Aujourd’hui, 37 millions de personnes sont touchées dans le monde mais ce n’est plus un sujet de santé publique majeur, alors que c’est un des rares virus dont on sait qu’on peut y mettre fin.





Concrètement, comment atteindre cet objectif ?

Jean-Luc Romero : On a tous les éléments pour y arriver. L’Onusida fixe l’objectif en 2030, de manière très réaliste. D’ici 2020, il faut que 90 % des personnes séropositives soient dépistées, que 90 % de celles-ci soient sous traitement et que 90 % des personnes sous traitement n’aient pas de charge virale détectable. La France y est presque. Il faut juste de la volonté politique et un peu d’argent pour lancer des campagnes, pousser les gens à se faire dépister. Aujourd’hui, quand une personne est dépistée positive, elle est immédiatement placée sous traitement. On a déjà atteint deux 90, et on est à 84 % pour le dernier objectif.

Mais dans les pays pauvres, plus de 40 % des personnes ne connaissent pas leur statut. C’est pour ça que la France doit porter cet objectif dans le monde. Si on le tient, en 2030, on peut arriver à un monde sans sida. Pour les bébés qui naîtront, ce sera un monde où le sida ne sera que l’histoire médicale d’un virus qui aurait disparu.

Regardez l'émission L'Invité santé de Pourquoidocteur

avec Jean-Luc Romero-Michel (ELCS, Crips)

diffusée le 17/11/16 :