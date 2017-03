3 000 hospitalisations par an

Très contagieuse, la varicelle touche particulièrement les enfants, et est le plus souvent bénigne. Chaque année, près de 700 000 cas de varicelle sont recensés. La quasi-totalité a moins de 10 ans. Parmi eux, 3 000 sont hospitalisés (75 % de moins de 10 ans) et 20 décèdent. Les complications augmentent avec l’âge.

Le virus se transmet par voie respiratoire ou par contact direct avec ses lésions cutanées. La période d’incubation est de 2 à 3 semaines, mais les personnes infectées sont contagieuses 2 à 4 jours avant l’apparition des boutons et continuent à l’être jusqu’au stade de croûte, soit environ une semaine après l’éruption cutanée. Celle-ci s’accompagne d’une forte fièvre. Il faut, en règle générale, deux semaines pour guérir de la varicelle.