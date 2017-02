Une jeune fillette de cinq ans est morte d'une crise d'asthme après que son médecin généraliste a refusé de la recevoir. Le motif de ce refus : Shanice et sa fille, Ellie-May, étaient en retard de quatre minutes à un rendez-vous d'urgence, raconte le Daily Mail.

Le drame s'est passé du côté de Newport au Pays de Galles. Au mois de janvier dernier, Shanice, la maman est très inquiète sur l'état de santé de sa fille. Comme elle sait que sa petite est atteinte d'un asthme sévère, elle file chez la pédiatre qui connaît Ellie-May. Comme elles sont en retard, le praticien lui demande de revenir le lendemain, à l'heure.





Sans protester, Shanice s'exécute. Sauf qu'à peine une heure après être rentrée chez elle, le petite Ellie-May est victime d'une nouvelle crise d'asthme. Elle n'arrive plus du tout à respirer et suffoque dans son lit. Les secours ont tenté de la réanimer en vain, l'enfant est finalement décédée le 26 janvier 2015.

Suite à ce qui reste une erreur professionnelle, le Dr Joanne Rowe, âgée de 53 ans aujourd'hui, a été privée de salaire et suspendue de ses fonctions pendant six mois par le General Medical Council (GMC) : « Elle n'avait même pas questionné l'enfant sur sa santé », explique-t-il. En promettant de ne plus commettre le même impair, la pédiatre a fini par retrouver un nouvel emploi à Cardiff.





2 000 décès par an dans l'Hexagone

Pour rappel, l’asthme est une maladie fréquente qui touche plus de 4 millions de personnes en France, selon l'Inserm. Ses premières manifestations surviennent le plus souvent pendant l’enfance. L'asthme peut être grave quand elle n’est pas prise en charge correctement ou lorsqu’elle échappe au contrôle des traitements.

L’asthme sévère est directement associé à environ 600 000 journées d’hospitalisation par an, et 2 000 décès. En outre, la maladie altère considérablement la qualité de vie. Elle entraîne des insomnies, une baisse d’activité et un absentéisme à l’école ou au travail.