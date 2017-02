Le coût des institutions

Au cœur des dépenses, les frais d’hébergement. Pour Timothé, le placement de sa femme en EHPAD a été salvateur mais aussi très coûteux. Chaque mois, il doit débourser 1 500 euros pour payer la chambre et la prise en charge de sa conjointe. Une résidence en EHPAD occasionne en moyenne un reste à charge de 1 700 à 2 200 euros… avec de fortes variations en fonction des départements. « Dans le sud des Hauts-de-Seine, où je vis, une journée en établissement coûte 103 euros, illustre Danielle Rollat, vice-présidente nationale de Ensemble et solidaires - UNRPA. Ma sœur vit dans l’Allier, où une journée représente 60 euros. »

Ces coûts élevés expliquent sans doute pourquoi les Français sont si réticents face au placement en EHPAD. Huit sur dix optent pour le maintien à domicile, d’après le Baromètre Dépendance 2016. Presque autant n’envisagent la résidence spécialisée qu’en dernier recours. C’est le cas d’Olof Edstrom. Ce résident parisien a choisi de se former pour accompagner son épouse à domicile. « J’ai lancé un dossier pour un hébergement en institution, si son état s’aggrave ou qu’il m’arrive quelque chose », explique-t-il.





Ecoutez... Olof Edstrom, retraité et aidant : « J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé un séminaire. L'état de mon épouse a empiré mais on a eu beaucoup d'activités ensemble. » retraité et aidant : « J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé un séminaire. L'état de mon épouse a empiré mais on a eu beaucoup d'activités ensemble. »

Des alternatives peu efficaces

Le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes est de loin une solution privilégiée. Des Français comme des pouvoirs publics, qui ont renforcé les mesures favorisant cette option dans la loi d’adaptation de la société au vieillissement. Aux yeux de Pascal Champvert, c’est surtout une manière de dissimuler le problème. « Une fois que les gens sont à domicile, comment les accompagne-t-on ? Faut-il supprimer les établissements ? Ces formules cachent le fait que les politiques n’ont pas travaillé le dossier », peste le président de l’AD-PA.

D’autant que le maintien à domicile correspond rarement à la mécanique bien huilée du couple Edstrom. En moyenne, les professionnels de santé et paramédicaux sont présents 56 heures par mois chez le bénéficiaire, d’après un sondage de l’UFC-Que Choisir. Largement insuffisant aux yeux de Danielle Rollat. « Le maintien à domicile, ce n’est pas du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. C’est aussi le samedi, le dimanche, la nuit, souligne-t-elle. Le problème, c’est que les services sont exsangues. » Développer les effectifs, seuls deux candidats à la présidentielle le proposent : Benoît Hamon et Nicolas Dupont-Aignan.





Le silence des pouvoirs publics

A ces multiples dysfonctionnements, les pouvoirs publics répondent par un silence assourdissant. Pourtant, « c’est un enjeu démocratique et social majeur », estime Pascal Champvert. Silencieux, mais pas dénués de promesses. Les candidats élus à la présidence Nicolas Sarkozy (LR) et François Hollande (PS) ont successivement avancé le même engagement : la création d’une prestation autonomie. De belles paroles puisque rien n’a été fait. « Quand deux présidents successifs s’engagent, quand la société indique comment le financer, il faut le faire », exhorte Pascal Champvert. Or la loi d’adaptation de la société au vieillissement finalement votée ne convainc pas plus patients et professionnels.





Ecoutez... Pascal Champvert, président de l'AD-PA : « C'est une petite loi, financée à hauteur de 650 millions d'euros. C'est bien peu et les quelques mesures sont financées par la CASA. Elle est bloquée, aujourd'hui. » président de l'AD-PA : « C'est une petite loi, financée à hauteur de 650 millions d'euros. C'est bien peu et les quelques mesures sont financées par la CASA. Elle est bloquée, aujourd'hui. »



« Une solidarité active doit se développer pour ces gens », estime Danielle Rollat. C’est aussi l’avis du président de France Alzheimer. « La création d’une cinquième branche est un combat qu’on mène depuis longtemps, souligne Joël Jaouen. Cela permettrait de prendre en charge le besoin d’accompagnement. » (voir la suite de notre enquête)

Mais un éventail plus large de solution se déploie, comme la formation des aidants et la création de structures de répit. Ainsi, 37 % des Français plaident en faveur de l’ouverture de centres d’accueil de jour. Pour payer ces investissements, ils désignent en priorité l’Etat et des cotisations. TVA sociale, taxe sur la succession… toutes les pistes sont ouvertes.