Fièvre de l’enfant : à traiter avant 3 mois ou en cas de mauvaise tolérance

Fièvre de l’enfant : COMPRENDRE

Des mots pour les maux

Un « fébricule » est une petite fièvre.

Une « fièvre aiguë » évolue depuis moins de 5 jours chez le nourrisson, et moins de 1 semaine chez l’enfant plus âgé.

Une « fièvre prolongée » évolue depuis plus de 5 jours chez le nourrisson, et plus de 1 semaine chez l’enfant plus âgé. Qu'est-ce que la fièvre chez l’enfant ?

La fièvre n’est pas une maladie en soi, mais un signe clinique témoignant d’une réaction de l’organisme, le plus souvent face à une infection.

La température normale du corps est voisine de 37°C. Un bébé ou un enfant en bas âge a de la fièvre si sa température rectale dépasse 38°C, lorsqu'elle est prise chez un enfant normalement couvert, non exposé à une atmosphère chaude et n'ayant pas fait d’activité physique intense avant la prise de température.

La fièvre n’est pas qu’un signe d’alerte car l’augmentation de la température de notre corps est le premier mécanisme de réponse à l’agression virale. Les virus n’aiment pas le chaud et, en réaction à une infection virale, un centre de contrôle de la température, situé dans le cerveau, déclenche une augmentation de la température du corps : la chaleur est produite par les cellules qui sont de véritables centrales chimiques.

Une fièvre est dite « aiguë » lorsqu’elle évolue depuis moins de 5 jours chez le nourrisson, et moins de 1 semaine chez l’enfant plus âgé. Au-delà, on parle de « fièvre prolongée ».

La fièvre pose plusieurs problèmes : son origine, sa tolérance et sa prise en charge. Si dans l'immense majorité des cas elle n’est que l’un des signes d’une maladie infectieuse bénigne (le plus souvent virale), elle peut être le signe d’alarme d’une pathologie plus sévère ou rapidement évolutive qu’il est impératif de prendre en charge en urgence.

L’âge est un facteur essentiel à prendre en compte dans la prise en charge des enfants présentant une fièvre isolée.