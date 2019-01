Enrouement de l’adulte : une dysphonie le plus souvent d’origine virale

Généralement passager et sans gravité, l’enrouement, ou « dysphonie », correspond à une altération du timbre de la voix, le plus souvent liée à une infection virale. Toute dysphonie traînante depuis plus de 8 jours doit faire l’objet d’un examen des cordes vocales.

Enrouement de l’adulte : COMPRENDRE

Des mots pour les maux

L’enrouement est un trouble de la voix appelé « dysphonie »

Le « larynx » est un organe du cou qui contient les « cordes vocales ».

Le larynx peu se fermer en haut par « l’épiglotte » A quoi correspond un enrouement ?

L’enrouement, ou « dysphonie », correspond à une altération du timbre de la voix. L’enrouement est lié à un dysfonctionnement ou une lésion des cordes vocales ou à une maladie du « larynx ».

Le « larynx » est un tube constitué de cartilages et qui est situé dans le cou, sous le « pharynx » et au dessus de la « trachée » (qui conduit l’air dans les poumons). Il contient les cordes vocales qui produisent les sons de la voix par vibration au passage de l’air expiré.

Le larynx est ouvert, au moment de l’inspiration, pour permettre le passage de l’air vers les poumons, lors de la parole, et au moment de l’expiration pour permettre le passage de l’air qui sort des poumons. Il se ferme au moment de la déglutition des aliments, pour que ceux-ci ne pénètrent pas dans les voies respiratoires, grâce à un petit clapet, « l’épiglotte ».

Généralement passager et sans gravité, l’enrouement est souvent lié à une infection virale (rhume, rhynopharyngite, angine, sinusite). Si la dysphonie persiste, elle peut être due à un surmenage des cordes vocales, à une anomalie de leur mouvement, à une inflammation du larynx ou « laryngite chronique », voire à une tumeur bénigne ou maligne.