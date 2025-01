Les résolutions santé des Français pour 2025

Selon une récente étude menée par Heroiks et YouGov, 44 % des Français prévoient d’adopter des résolutions pour améliorer leur santé et leur bien-être. Un chiffre encore plus élevé chez les jeunes adultes, puisque 61 % des 18-24 ans s’y engagent. Même si ces intentions louables se heurtent parfois à la réalité du quotidien.

La santé et le bien-être au cœur des résolutions

Parmi les motivations principales, l’amélioration de la santé globale domine (44 %), suivie de près par la réduction du stress et de l’anxiété (31 %). La qualité du sommeil (30 %) et l’activité physique (50 %) figurent également en tête de liste. En 2025, la gestion du poids et une meilleure alimentation mobilisent respectivement 40 % et 39 % des répondants.

Ces priorités témoignent d’une prise de conscience collective : pour de nombreux Français, mieux vivre passe par des actions pour leur bien-être physique et mental.

Une persévérance mise à l’épreuve

Bien que 57 % des Français se disent motivés à tenir leurs résolutions, la constance reste un obstacle. En effet, 53 % trouvent difficile de maintenir leurs efforts sur la durée, et 24 % abandonnent après trois mois. Parmi les freins les plus cités, le manque de temps (33 %) arrive en tête, reflet des contraintes du quotidien.

Pour augmenter leurs chances de réussite, 39 % des Français comptent intégrer une routine d’exercice régulier. D’autres misent sur une alimentation plus saine (34 %) ou sur une réduction du temps passé devant les écrans (25 %). Et ils ne comptent pas réaliser ces objectifs seuls : 51 % estiment que l’appui de leur entourage est nécessaire pour rester motivés.

Les marques, des alliées pour un mieux-vivre

Face à cette dynamique, les marques ont un rôle clé à jouer. Selon Emmanuel Jacquet, Directeur Général de Heroiks Media, les entreprises peuvent répondre aux attentes des consommateurs en proposant des contenus authentiques et des expériences engageantes. Une opportunité pour instaurer une relation de confiance durable.

Et vous, quelles seront vos résolutions pour cette nouvelle année ?